Coronavirus, a Torino stop attività pastorali di gruppo ma no a messe

di lcr/ect

Torino, 23 feb. (LaPresse) - La Diocesi di Torino a seguito della emergenza Coronavirus ha disposto che per la settimana dal 24 febbraio al 1° marzo sono sospese in tutte le parrocchie le attività pastorali che prevedano la presenza di gruppi di persone (eccetto le sante messe). Lo si legge in una nota della Diocesi di Torino.

