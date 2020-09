Coronavirus, a Polignano obbligo di indossare mascherina

di ect

Milano, 13 set. (LaPresse) - Il sindaco di Polignano a Mare (Bari), Domenico Vitto, ha emanato una ordinanza emergenziale a seguito del focolaio che si è sviluppato nell'azienda ortofrutticola 'Sop'. Tra gli obblighi previsti quello di indossare la mascherina, "per tutti, su tutto il territorio comunale", si legge. Tutte gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di chiudere le attività non oltre le 00.30, attività che potranno riaprire non prima delle 5 del mattino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata