Coronavirus, a Piacenza vescovo sospende celebrazione messe

di ect

Milano, 24 feb. (LaPresse) - Sospese, in via precauzionale, le celebrazioni liturgiche delle messe a Piacenza. Lo ha disposto il vescovo Gianni Ambrosio che, sul portale della diocesi Piacenza-Bobbio, "esprime vicinanza e invita alla preghiera per le persone ammalate, mentre segue con attenzione l'evoluzione del contagio sul proprio territorio, mantenendosi in stretto contatto con le istituzioni pubbliche".

