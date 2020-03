Coronavirus, a Nerola misure urgenti con 3 check point interforze

Roma, 30 mar. (LaPresse) - A Nerola, da alcuni giorni, a seguito della contaminazione da “corona virus”, come disposto dal questore di Roma con apposite ordinanze, è in atto una straordinaria attività interforze, realizzata tramite coordinamento continuo, a cui partecipano il commissariato Fidene Serpentara, la Compagnia dei Carabinieri di Monterotondo, l'Esercito Italiano, la Polizia Locale, il direttore della ASL Roma 5 ed il Sindaco del paese.

Nella circostanza, sono state attuate delle misure urgenti di contenimento del rischio diffusione del virus COVID – 19, con l'istituzione di 3 “Check-Point” interforze composti da agenti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e militari dell'Esercito Italiano nelle seguenti località: il primo in via Salaria Vecchia S.P.636 comune di Nerola, frazione Borgo Quinzio, il secondo in località Osteria di Nerola al km.48,200 e l'ultimo in via Montorio Romano.

