Coronavirus, a Innsbruck chiuso un hotel: italiana è receptionist

di mad

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Un italiano affetto da coronavirus, che è uno dei due casi confermati a Innsbruck, in Austria, dovrebbe essere l'addetto alla reception del Grand Hotel Europa a Innsbruck. Per questo motivo, l'hotel sarà chiuso per il momento. Lo rende noto il quotidiano austriaco Kurier sul suo sito, aggiungendo che il rischio di infezione degli ospiti dovrebbe essere basso, in quanto il contatto diretto è stato limitato. In ogni caso, i colleghi non dovrebbero essere autorizzati a continuare a lavorare per il momento.

