Coronavirus, 99 nuovi casi in provincia di Milano: +52 in città

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse) - Novantanove nuovi positivi al coronavirus in provincia di Milano (23.306 totali) e 52 in più nella citta, con 9.890 contagiati dall'inizio dell'epidemia. Lo segnala il bollettino giornaliero della Regione Lombardia. Fra le altre province più colpite, 89 casi in più a Brescia (14.970 complessivi) e 73 nuovi malati a Bergamo (13.539).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata