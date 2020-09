Coronavirus, 94.186 tamponi in 24 ore: oltre 1.800 in meno di ieri

di lrs

Milano, 10 set. (LaPresse) - Sono oltre 1.800 in meno di ieri i tamponi analizzati in Italia in un giorno. È quanto emerge dal bollettino sull'andamento del contagio da Covid-19 del ministero della Salute, secondo cui nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 94.186 tamponi contro i 95.990 del giorno precedente. Il dato complessivo sale a 9.554.389 dallo scorso febbraio.

