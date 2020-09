Coronavirus, 91 ricoverati in più in Italia: +5 in terapia intensiva

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - Sono 91 in più in un giorno i ricoverati con sintomi di coronavirus in Italia, cioè 2.042 in totale. Salgono anche i nostri connazionali positivi in terapia intensiva: 5 in più in 24 ore, con 187 posti occupati. È quanto emerge dal bollettino sull'andamento del contagio reso noto dal ministero della Salute.

Aumentano anche gli italiani contagiati in isolamento domiciliare: 36.280 da Nord a Sud, 910 in più in 24 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata