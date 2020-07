Coronavirus, +82 attualmente positivi: 49 (+1) in terapia intensiva

di scp

Torino, 23 lug. (LaPresse) - Salgono gli italiani attualmente positivi al coronavirus, sono 82 in più rispetto a ieri, 12.404. Lo segnala la Protezione civile nel bollettino sull'andamento del contagio. Un paziente in più nel giro di 24 ore, cioè 49 in totale, in terapia intensiva. Cala invece il numero dei ricoverati con sintomi, dai 724 di ieri ai 713 di oggi. I pazienti in isolamento domiciliare sono invece cresciuti, passando da 11.550 a 11.642. Aumentano i tamponi analizzati, 60.311 oggi, rispetto ai 49.328 di ieri, 6.415.041 in totale.

