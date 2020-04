Coronavirus, 80 casi positivi in Rsa del Fiorentino

di fbg/scp

Firenze, 3 apr. (LaPresse) - E' stata classificata come 'struttura Covid' una Rsa di Bagno a Ripoli (Firenze) dove è stato raggiunto tra gli ospiti un picco-record di circa 80 casi di positività a coronavirus. Lo si apprende dal direttore della Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. In queste condizioni, come previsto dall'ordinanza firmata il 29 marzo dal presidente della Regione Enrico Rossi, gli ospiti della Rsa sono stati presi in carico dal servizio sanitario regionale. "Abbiamo inviato un nostro geriatra della Asl per la valutazione clinica degli ospiti", informa Paolo Morello Marchese. "Questo pomeriggio - continua - alla struttura sono state assegnate otto bombole di ossigeno, e il nostro geriatra si è dedicato a organizzare la gestione degli ospiti. Inoltre sono stati controllati i dipendenti con test rapidi sierologici". Ieri alcuni ospiti della Rsa positivi al coronavirus sono stati ricoverati all'ospedale di Ponte a Niccheri. Per questo nell'ospedale si sarebbe creato un temporaneo problema di sovraffollamento. "Siamo una rete e il problema è stato risolto nella rete stessa - assicura Morello - Sono arrivati alcuni ospiti positivi della Rsa e così ci siamo organizzati per rimodulare la risposta interna ospedale". Per questo alcuni pazienti positivi al Covid sono stati trasferiti da Ponte a Niccheri: sei sono tornati al domicilio, tre all'ex Iot di Firenze e uno all'ospedale di Fucecchio. "Se serve - precisa il direttore della Asl - possiamo assorbire centinaia di pazienti Covid".

