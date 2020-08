Coronavirus, 76 nuovi casi in Lombardia: a zero solo Sardegna e Molise

di dab/egr

Roma, 8 ago. (LaPresse) - Dal monitoraggio della Protezione civile sull'evoluzione del contagio da coronavirus, risulta che soltanto due regioni, Sardegna e Molise, registrano zero nuovi positivi. La Lombardia, invece, è in testa con 76 casi, seguita dal Veneto con 63, Emilia-Romagna con 44, Piemonte 31, Sicilia 28, Toscana 23 e Lazio 20. Un caso solo in Basilicata e 2 in Valle d'Aosta.

