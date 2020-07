Coronavirus, 71 nuovi casi e 12 morti in Lombardia

di lrs

Milano, 8 lug. (LaPresse) - Sono 71 i nuovi casi positivi di coronavirus in Lombardia, di cui 24 a seguito di test sierologici e 23 'debolmente positivi', e 12 i decessi segnalati in un giorno, con il totale delle vittime che tocca quota 16.725. È quanto emerge dal bollettino giornaliero della Regione Lombardia, secondo cui i tamponi effettuati sono stati 10.675 in 24 ore (1.103.015) dall'inizio dell'emergenza.

