Coronavirus, 6 nuovi casi in Veneto: totale sale a 38

di mrc/scp

Venezia, 25 feb. (LaPresse) - Sono saliti a 38 i nuovi casi di coronavirus in Veneto dopo che sono stati registrati 6 nuovi episodi ieri. Lo riferisce Regione Veneto. In tutto a Vo' Euganeo (Padova) sono stati contati 29 casi, a Mira (Venezia) 4 e a Venezia 5. I pazienti in terapia intensiva sono 5, mentre 18 persone, risultate positive, sono in isolamento domiciliare.

