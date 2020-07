Coronavirus, 65 pazienti in terapia intensiva: -3 rispetto a ieri

di scp

Torino, 13 lug. (LaPresse) - Nelle ultime 24 ore il numero di persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus ha visto un decremento di 3 unità, per un totale di 65. E' quanto si apprende dal ministero della Salute.

