Coronavirus, 649 ricoverati in più: +116 in terapia intensiva

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - Sono 116 in più rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 entrati nelle terapie intensive in Italia. Il totale dei posti occupati ammonta oggi a 3.422. E 649 in più i ricoverati con sintomi, ovvero 32.047 complessivamente. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute nel bollettino di oggi.

