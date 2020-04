Coronavirus, 55 accessi in meno a terapia intensiva in Lombardia

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - Sono in calo di 55 rispetto a ieri gli accessi in terapia intensiva in Lombardia, per un totale di 1.326. Invece, i ricoverati sono cresciuti di 200 unità per un totale di 12.002. È quanto emerge dal bollettino giornaliero fornito dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera.

