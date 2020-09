Coronavirus, 45.309 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

di lca/vln

Milano, 14 set. (LaPresse) - Sono 45.309 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 9.863.427: 5.956.171 i casi testati ad oggi. Dei 288.761 casi totali registrati in Italia, 51.758 sono stati identificati da attività di screening, mentre 237.003 casi da sospetto diagnostico. Lo comunica il ministero della Salute nel consueto bollettino sull'emergenza Covid in Italia.

