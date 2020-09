Coronavirus, 410 nuovi positivi in Italia

di lca/ect

Milano, 22 set. (LaPresse) - Sono 410 i nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale degli attuali positivi al Covid in Italia a 45.489. È il dato che emerge dal consueto bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus in Italia.

