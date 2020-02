Coronavirus, 3 infetti nel cuneese arrivati da Cina con scalo a Mosca

di lcr/ect

Torino, 23 feb. (LaPresse) - "I tre cinesi positivi al Coronavirus che sono nel cuneese erano arrivati da una zona non infetta della Cina. Hanno preso un volo internazionale che ha fatto scalo a Mosca e sono poi arrivati a Caselle". Lo ha detto ai cronisti l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi all'uscita della unità di crisi del Coronavirus a Torino. "A Caselle gli hanno misurato la temperatura attraverso un controllo termografico e non risultavano anomalie. I tre" cinesi "si sono subito messi in isolamento fiduciario. Poi nei giorni successivi sono comparsi i primi sintomi febbrili", aggiunge.

