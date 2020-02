Coronavirus, 3 casi in Trentino: sono turisti lombardi stessa famiglia

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - Una famiglia lombarda è risultata positiva al coronavirus mentre era in vacanza in Trentino e in queste ore è già stato predisposto il loro trasferimento in Lombardia. Lo rende noto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

