Coronavirus, 2 morti in più in Fvg: salgono a 205 i casi positivi

di lrs

Milano, 12 mar. (LaPresse) - Salgono a 205 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 79 persone rispetto all'ultima comunicazione. Sono due i decessi registrati in più rispetto alla giornata di ieri, che portano a 8 il numero totale di morti per Covid-19. Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova.

Riccardi rende noto che sono 23 i ricoverati nei reparti di infettologia e 10 i pazienti in terapia intensiva nelle strutture ospedaliere della regione. Finora sono stati effettuati 2.604 tamponi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata