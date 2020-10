Coronavirus, 2.708 casi in provincia di Milano e 1.902 a Varese

di lrs

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Sono 2.708 i nuovi casi di coronavirus registrati nella provincia di Milano, di cui 1.092 in città. In Lombardia, preoccupano anche i contagi a Varese, 1.902 in un giorno. Fra le altre province, secondo il bollettino diffuso dalla Regione, 822 contagi a Monza e Brianza, 440 a Como, 298 in provincia di Pavia, 288 nel Bresciano, 252 a Bergamo, 182 nel Lecchese, 130 a Cremona, 125 a Mantova, 97 nel Lodigiano e 55 in provincia di Sondrio. Lo si legge nel bollettino della Regione.

