Coronavirus, 2.589 nuovi casi in provincia di Milano: 1.217 in città

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - Sono 2.589 i casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 1.217 in città. Fra le altre province, 907 nuovi casi a Varese, 588 a Monza e Brianza, 398 nel Comasco, 254 nel Pavese, 246 a Brescia, 182 in provincia di Bergamo, 98 nel Lodigiano, 96 in provincia di Lecco, 80 a Cremona e 11 in provincia di Sondrio. È quanto emerge dal bollettino della Regione Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata