Coronavirus, 2.023 nuovi casi in provincia di Milano: 960 in città

di lrs

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Sono 2.023 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 960 in città. Lo riporta il bollettino della Regione Lombardia. Per quanto riguarda le altre province, 439 positivi a Monza e Brianza, 177 nel Bresciano, 141 a Como, 114 nel Lecchese, 113 in provincia di Bergamo, 109 a Pavia, 105 a Varese, 58 in più nel Lodigiano, 50 a Cremona, 33 a Sondrio e 22 a Mantova.

