Coronavirus, 296 nuovi casi nelle ultime 24 ore

di mad

Milano, 25 giu. (LaPresse) - Sono 296 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia. Lo comunica il ministero della Salute. I casi sono in risalita rispetto a ieri, quando erano 190. I guariti sono 614, che portano gli attualmente positivi a 18.303. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 103, quattro meno di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata