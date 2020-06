Coronavirus, 27 nuovi positivi in provincia Milano: +10 in città

di lrs

Milano, 10 giu. (LaPresse) - Per quanto riguarda la diffusione dei casi di Covid-19 per provincia, in quella di Milano sono 27 in più in 24 ore (23.510 totali) e 10 in città (9.984). È quanto emerge dal bollettino giornaliero della Regione Lombardia, secondo cui sono stati segnalati 15 casi in più a Cremona (6.520 dall'inizio della pandemia). Incremento poi di 12 contagiati a Brescia (15.106) e 10 casi in più a Bergamo (13.671). Fra le altre province, zero nuovi positivi a Sondrio (1.499) e solo uno in più a Lecco (2.771).

