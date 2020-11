Coronavirus, 27.354 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

di mad

Milano, 16 nov. (LaPresse) - Sono 27.354 i nuovi casi positivi al coronavirus in Italia segnalati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 33.979 di ieri, a fronte però di un forte calo dei tamponi processati, come avviene sempre il lunedì. Il totale dei positivi da inizio pandemia è ora di 1.205.881, secondo i dati comunicati dal ministero della Salute.

