Coronavirus, 26 positivi in resort Sardegna

di ect

Milano, 20 ago. (LaPresse) - Tutte le 470 persone tra turisti e personale del resort in quarantena sull'isola dell'arcipelago Maddalenino in Sardegna sono state sottoposte al test: in 26 sono risultate positive. "Aggiornamento della situazione sull'ultimo mio post. 2 i positivi sugli ultimi 24 tamponi" che si sommano ai 24 nuovi casi già segnalati stamani, scrive su Facebook il sindaco della Maddalena (Sassari), Luca Carlo Montelli.

