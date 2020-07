Coronavirus, 23.933 tamponi nelle ultime 24 ore: in calo rispetto a ieri

di scp

Torino, 13 lug. (LaPresse) - Nelle 24 ore in Italia sono stati effettuati 23.933 tamponi, in calo rispetto ai 38.259 di ieri, per un totale di 5.962.744. E' quanto si apprende dal ministero della Salute.

