Coronavirus, 22.253 nuovi casi nelle ultime 24 ore

di mad

Milano, 2 nov. (LaPresse) - Sono 22.253 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in forte calo rispetto a ieri, quando erano stati 29.907. Questo però a fronte di un calo dei tamponi processati, circa 50mila in meno, come accade sempre il lunedì.

