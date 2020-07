Coronavirus, +21 attualmente positivi: totale 14.642

di lrs

Milano, 5 lug. (LaPresse) - Tornano a crescere in Italia gli attualmente positivi al coronavirus: sono 21 in più in 24 ore. Il totale segnalato oggi dal ministero della Salute è di 14.642 contro i 14.621 di ieri.

