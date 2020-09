Coronavirus, 1.869 nuovi casi in Italia

di lca/mad

Milano, 26 set. (LaPresse) - Sono 1.869 nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve calo rispetto ai 1.912 contagi in più registrati ieri: il dato porta il totale dei casi a 308.104 da inizio pandemia. Sono i dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Italia.

