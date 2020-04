Coronavirus, 1.598 casi in più in Lombardia: 49.118 totali

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "I dati sono in linea con quelli di ieri. Ci sono 49.118 positivi, 1.598 in più rispetto a ieri. Abbiamo un numero di positivi come crescita uguale". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook pomeridiana sull'emergenza coronavirus. La crescita dei casi di ieri è stata di 1.455 sul giorno precedente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata