Coronavirus, 1.059 attuali positivi in più in 24 ore: sono 36.767

di lrs

Milano, 11 set. (LaPresse) - Toccano quota 36.767 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, 1.059 in più in 24 ore (+974 ieri). È quanto si evince dal bollettino pubblicato sul ministero della Salute relativo all'andamento del contagio.

