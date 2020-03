Coronavirus, 19 nuovi casi positivi in Toscana: totale sale a 38

di fbg/dab

Firenze, 4 mar. (LaPresse) - Sono 19 i nuovi casi positivi al coronavirus Covid-19, registrati tra ieri sera (3 marzo) e oggi (4 marzo). Nel territorio dell'Asl Toscana sud est sono 7 i nuovi casi positivi. Si tratta di 5 familiari e di un vicino di casa del paziente di Chiusi (Siena) che era risultato già positivo. I cinque familiari sono tre donne e due uomini (di cui un minore di 11 anni), tutti residenti a Chiusi tranne una parente che vive a Montepulciano (Siena) in località Acquaviva, e tutti in isolamento domiciliare, costantemente monitorati. Anche il vicino di casa, di 86 anni, vive a Chiusi, ed è ricoverato all'ospedale di Siena. Un nuovo caso è stato registrato a Nottola, nel Comune di Montepulciano (Siena) in corso di approfondimento epidemiologico. Nel territorio dell'Asl Toscana nord ovest altri 6 nuovi casi sospetti positivi. (Segue)

