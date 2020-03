Coronavirus, 19 nuovi casi positivi in Toscana: totale sale a 38-3-

di fbg/dab

Firenze, 4 mar. (LaPresse) - Due casi in Val di Cornia, nel Livornese: si tratta di una coppia di settantenni, che come la precedente della Valdera ha soggiornato nello stesso albergo di Ferrara dal 21 al 23 febbraio. Anche questa coppia è in sorveglianza attiva domiciliare e in buone condizioni di salute. Nel territorio dell'Asl Toscana centro i nuovi casi positivi registrati oggi sono 6, come evidenziano gli esiti dei tamponi esaminati a Careggi. Riguardo ai pazienti, a oggi in cura in Asl centro, sono stati dimessi i tre pazienti clinicamente guariti, ora in sorveglianza attiva nel proprio domicilio con monitoraggio costante di assistenti sanitari e medici di famiglia. A oggi, mercoledì 4 marzo, in Toscana sono 38 i tamponi complessivi risultati positivi al test del Coronavirus "Covid-19". Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono - a oggi mercoledì 4 marzo - 1027 persone in isolamento domiciliare di cui 488 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Si tratta di 299 casi nella Asl centro (Firenze-Empoli-Prato-Pistoia), di 95 casi nella Asl nord ovest (Lucca-Massa Carrara-Pisa-Livorno) e di 94 casi in quella sud est (Arezzo-Siena-Grosseto).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata