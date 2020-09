Coronavirus, 18 positivi in Rsa a Bari

di lca/ect

Milano, 21 set. (LaPresse) - Diciotto positivi al Covid-19, tra personale sanitario e pazienti, nella Rsa 'Oasi Santa Fara' di Bari che ospita alcune decine di anziani non autosufficienti. Il dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha ora avviato le indagini del caso per individuare l'origine del contagio e circoscriverlo, disponendo tamponi per ospiti e dipendenti della Rsa. Secondo fonti sanitarie, al momento la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero ulteriori problemi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata