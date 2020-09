Coronavirus, 17 nuovi decessi in Italia

di lca/mad

Milano, 27 set. (LaPresse) - Stabili i nuovi decessi da coronavirus in Italia dove si registrano 17 vittime da Covid in più nelle ultime 24 ore, stesso numero registrato ieri. Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus in Italia.

