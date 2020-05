Coronavirus, 175 nuovi casi e 24 morti in più in Lombardia

di lrs

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Sono 175 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia e 24 i deceduti in più in 24 ore. Secondo il bollettino fornito dalla Regione, il totale dei contagiati sale a 85.019, con un incremento più contenuto rispetto a ieri (+326) a fronte, comunque, di un numero più che dimezzato di tamponi: oggi 5.078 contro gli 11.809 di domenica. Il numero complessivo di deceduti dall'inizio dall'epidemia in Lombardia è di 15.543.

