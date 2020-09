Coronavirus, 1585 nuovi casi e 13 decessi

di scp

Torino, 17 set. (LaPresse) - Crescono i nuovi casi di coronavirus in Italia, sono 1585, rispetto ai 1452 di ieri, per un totale di 293.025. Aumentano anche i decessi, 13, mentre ieri erano stati 12, 35.658 complessivamente. I dimessi/guariti sono 215.954 (+689), gli attualmente positivi 41.413 (+881). I ricoverati sono 2.348 (+63), 212 (+5) in terapia intensiva.

