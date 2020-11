Coronavirus, 115 nuovi ricoveri in terapia intensiva: ora 2.749 letti occupati

di mad

Milano, 8 nov. (LaPresse) - Sono 115 i nuovi ricoveri in terapia intensiva in Italia per coronavirus, che portano il totale dei letti occupati a 2.749. I ricoveri nei normali reparti aumentano invece di 1.331 unità in un giorno, portando il totale a 26.440. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata