Coronavirus, 102 positivi in Lombardia e nessun decesso

di lrs

Milano, 12 ago. (LaPresse) - I nuovi casi in Lombardia sono 102, di cui 16 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Anche oggi nessun decesso, con il totale fermo a 16.833. I tamponi effettuati sono stati 7.960, con il totale complessivo che sale a 1.387.206. Aumentano di 95 unità i guariti e dimessi. Sono ora 74.700, di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti. Cresce il numero dei ricoverati: +5, 165 in totale. Invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva: 10. È quanto emerge dal bollettino sulla pandemia diffuso dalla Regione Lombardia.

