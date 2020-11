Coronavirus, 100 nuovi pazienti in terapia intensiva: totale 2.849

di mad

Milano, 9 nov. (LaPresse) - Sono 100 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore per coronavirus in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute a oggi sono in terapia intensiva 2.849 pazienti Covid.

