Corona dovrà lasciare la casa di via De Cristoforo entro 120 giorni

di bdr/dab

Milano, 26 feb. (LaPresse) - L'Agenzia per i beni confiscati ha dato a Fabrizio Corona 120 giorni di tempo per lasciare la casa di vi De Cristoforis che gli è stata confiscata a seguito del processo sul denaro trovato nel controsoffitto di casa di una sua collaboratrice e in due cassette di sicurezza in Austria. A decidere di confiscare quasi un anno fa l'appartamento, a pochi passi da Corso Como e dalle vie della movida milanese, era stata la sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Milano. "Era una richiesta che ci aspettavamo - ha spiegato l'avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Corona - anche perché arriva a tutti e la tempistica è quella che è stata indicata a Fabrizio". L'appartamento è stato inizialmente affittato all'ex fidanzata del re dei paparazzi, Silvia Provvedi, e poi per un periodo è stato lui stesso a pagare l'affitto. "Adesso cercheremo di negoziare con l'Agenzia per i Beni confiscati tempi un po' più lunghi, poi Fabrizio dovrà lasciare l'appartamento". (Segue)

