Cormano, panico nel supermercato: le immagini della rapina

Arrestato il presunto autore della rapina compiuta in un supermercato di Cormano, ieri alle porte di Milano. E’ un 64enne italiano incensurato che ha aperto il fuoco nel negozio ferendo in modo non grave una bambina e un vigilante. Nelle immagini dei Carabinieri il momento della rapina e della fuga.