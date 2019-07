Coree, Papa: Incontro significativo, sia passo per pace nel mondo

di npf

Roma, 30 giu. (LaPresse) - "Nelle ultime ore in Corea abbiamo assistito a buon esempio di cultura dell'incontro. Saluto i protagonisti con la preghiera che tale gesto significativo costituisca un passo ulteriore nel cammino della pace non solo per quella penisola ma per il mondo intero". Lo ha detto papa Francesco dopo l'Angelus.

