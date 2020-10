Controlli antidroga a Torino, carabinieri arrestano pusher grazie a segnalazioni studenti

Controlli antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Torino per prevenire lo spaccio e il consumo di stupefacenti. I militari dell’Arma hanno arrestato un cittadino gabonese di 18 anni che spacciava eroina e cocaina in via Colli, zona Politecnico. A segnalare la sua presenza sono stati soprattutto gli studenti e i residenti della zona: quando è stato fermato, in tasca nascondeva 30 dosi di stupefacente pronte per la vendita. A Chieri, invece, nell’hinterland torinese, i carabinieri hanno arrestato due italiani di 38 e 45 anni, entrambi del luogo. Fermati per un controllo stradale, nascondevano 19 grammi di cocaina pura ancora da tagliare nell'auto. Sia la vettura che la droga sono state sequestrate.

