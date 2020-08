Controesodo con traffico da bollino rosso. Vacanze finite per 3 su 4

Con il controesodo si concludono le vacanze estive per quasi tre italiani su quattro (73%) che hanno scelto di andare in ferie anche se non mancano quanti sono in partenza per fine agosto e settembre. E' il bilancio stilato da Coldiretti/Ixe' in occasione del weekend di controesodo estivo da bollino rosso del 22-23 agosto.

A certificarlo Viabilità Italia che ha registrato un sabato di traffico intenso e code su molti tratti autostradali e sulla rete statale che collega le località turistiche. Si è rimasti fermi in coda a tratti sulla SS51 verso Cortina, ad esempio. E sulla A 10 sono stati segnalati rallentamenti tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova; come sulla A12 code tra Livorno e Sarzana.

Sono 21,1 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell'estate 2020, con un calo dell'11% rispetto allo scorso anno a causa dell'emergenza coronavirus. Con la pandemia quest'anno - evidenzia Coldiretti - si è rafforzata l'abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è stato di gran lunga il più gettonato dell'estate ma anche quello che ha fatto segnare il calo minore delle presenze nazionali dopo il crollo del 54% a giugno e del 23% a luglio.Il bilancio di Coldiretti è anche economico. Il timore del virus e la volontà di attendere un miglioramento della situazione ha portato, infatti, molti turisti a rimandare il più possibile la partenza. "L'Italia quest'anno è di gran lunga la destinazione preferita che è scelta come meta dal 93% rispetto all'86% dello scorso anno. Un incremento significativo che non compensa tuttavia un mese di agosto praticamente senza gli 8 milioni di viaggiatori stranieri in Italia che lo scorso anno secondo elaborazioni Coldiretti su dati Bankitalia avevano pernottato Italia, a causa dalle preoccupazioni e dei vincoli alle frontiere per affrontate l'emergenza Covid".

L'assenza di stranieri in vacanza in Italia pesa soprattutto sulle città d'arte che risentono di più della loro mancanza ma - sottolinea l'organizzazione agricola - gli stranieri prestano anche particolare attenzione alla qualità dell'alimentazione destinandovi una quota elevata della spesa"

