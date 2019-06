Contrabbando di alcolici in 17 Paesi: frode da 80 milioni, 20 misure cautelari

Scoperta una maxi frode legata al contrabbando di alcolici in 17 Paesi europei. I finanzieri di Udine, insieme ai militari di altri 12 comandi provinciali, stanno eseguendo, in sette regioni, un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 20 persone: ideatori, promotori e membri di una ramificata associazione a delinquere, attiva, da anni, in Europa, nel traffico di vodka, whisky ed altre bevande alcoliche in evasione delle corrispondenti accise. Contestualmente, grazie al coordinamento di Eurojust, i due vertici del gruppo, destinatari di mandato di arresto europeo, sono ricercati nel Regno Unito. La frode, che ha visto il coinvolgimento di operatori economici in 17 Paesi, ammonta a 80 milioni di euro.

