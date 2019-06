Conti pubblici, Di Maio: Infrazione si evita se siamo uniti

di mbb

Roma, 23 giu. (LaPresse) - La procedura di infrazione "la possiamo evitare, perché l'Italia può pretendere molto di più a quei tavoli", ma "per farlo dobbiamo essere uniti qui in Italia, come forze politiche, dentro le forze politiche, perché ogni volta che si prova a scrivere una legge di bilancio a mezzo stampa o a trovare 10 miliardi a mezzo stampa, o allo stesso tempo che si prova a minare una forza politica con dichiarazioni, post, libri...l'unica cosa che si fa è indebolire il Governo di una delle prime sette potenze al mondo: l'Italia". Così il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio, parlando ai cronisti a margine della sua visita a Campobasso.

